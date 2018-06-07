Глава СБУ о покушении на Бабченко: Мы докажем причастность российских спецслужб

Глава СБУ Василий Грицак, который совершил рабочий визит в Берлин, в интервью немецкому таблоиду Bild выразил уверенность, что Украина докажет причастность России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко.

Интервью опубликовано в четверг, сообщает «Укринформ».

«Следственные действия продолжаются, но уже сейчас могу сказать, что решающее значение будет иметь электронный носитель информации со списком. Мы можем с помощью экспертизы этих данных установить источник его происхождения и дальше в конечном итоге – всю цепочку. Я уверен, что в конце концов мы сможем доказать, что за этой акцией стоят российские спецслужбы», – заявил Грицак.

Глава СБУ заверил, что другой возможности выйти на исполнителя и защитить жизнь журналиста, кроме инсценировки его убийства, не было. Поскольку заказчик думал, что Бабченко действительно мертв, исполнитель имел несколько контактов, которые были перехвачены и стали решающими в расследовании. Именно так удалось получить список из 47 человек, которые тоже подлежали физическому уничтожению.

«Это была очень успешная спецоперация», – сказал Грицак.

Он извинился перед СМИ, но отверг обвинения в нанесении моральной травмы семье журналиста, поскольку его жена с самого начала была посвящена в детали спецоперации.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.