Глава КИУ: Мы видим серьезный прецедент наказания за препятствование работе СМИ

Важно, чтобы в Украине появились первые серьезные прецеденты привлечения к ответственности за препятствование работе журналистов.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Напомним, Регламентный комитет ВРУ не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности народного депутата (группа «Воля народа») Александра Пономарева, которого ГПУ обвиняла в препятствовании журналистской деятельности. 7 февраля в кулуарах ВРУ депутат забрал телефон у журналистов «Цензор.нет» и «Каменярі-інфо», которые снимали разговор Пономарева и нардепа Сергея Соболева.

Алексей Кошель отметил, что в этой ситуации речь идет о журналистах известного и авторитетного издания.

«Бывают проблемы, особенно во время избирательной кампании, когда появляется огромное количество псевдожурналистов, то есть издания могут штамповать тысячами журналистских удостоверений, обеспечивая работу наблюдателей. Здесь речь идет про достаточно авторитетное издание, поэтому было бы важно, чтобы в Украине наконец появились первые серьезные прецеденты привлечения к ответственности за препятствование работе, потому что такая проблематика очень часто имеет место в местных органах власти. И там это, как правило, едва ли не является нормой, поэтому очень важно, чтобы появился прецедент», – подчеркнул председатель Комитета избирателей Украины.

«То, что произошло сегодня в Комитете, это просто цирк. Мы уже с десяти депутатов сняли неприкосновенность. Хоть одно дело до суда доведено? Нет. Мы уже подписали о снятии со всех народных депутатов – 153 подписи есть, не выносят сегодня в зал о снятии... Это идет манипулирование перед выборами и издевательство с украинцев», – заявил во время телефонного включения народный депутат Украины («Воля народа») Сергей Шахов.

Политик заявил, что ситуация с нардепом Пономаревым случилась из-за «хулиганских действий двух человек без бейджиков, которые не представились».

«Я просил на Комитете возбудить уголовное производство по хулиганским действиям двух неизвестных лиц», – заявил Сергей Шахов.

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