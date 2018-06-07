Генпрокуратура собирает факты против следственного комитета РФ о невиновности украинских военных

В Украине расследуют факты содействие Следственным комитетом РФ боевикам «ДНР» и «ЛНР» и уже собрали доказательства невиновности 8 украинских военнослужащих, против которых возбуждены дела в России.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Управления ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях осуществляет досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве по факту содействия Следкомом террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности и жестокого обращения с ними.

В Генпрокуратуре отметили, что в мае-июне 2014 года в структуре центрального аппарата СК РФ создали управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны – для привлечения украинских военных к уголовной ответственности за якобы совершенные ими преступления в отношении мирных граждан.

«Создание указанного подразделения в структуре СК РФ, а также необоснованное возбуждение ими уголовных дел направлено на содействие террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР» в их преступной деятельности, а также дискредитацию украинских военных», – заявляет ГПУ.

Вместе с тем, благодаря сотрудничеству украинских Министерства обороны, Генштаба Вооруженных сил и Генпрокуратуры «дополнительно добыто неопровержимые доказательства безосновательности выдвинутых обвинений в отношении 8 действующих и бывших командиров бригад ВСУ, большинство из которых вообще не находился в зоне проведения АТО в инкриминируемый СК РФ им период».

В связи с этим управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, «приняло процессуальное решение о невиновности указанных 8 украинских военнослужащих».

«В целом, с начала работы на указанном направлении, уже принято решение в отношении 17 лиц», – уточняет ведомство.

Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле у руководства ГПУ.

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