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четверг, 7 июня, 2018, 21:15 Экономика
Еврокомиссия предлагает выделить на науку в 2021-2027 годах. 100 млрд евро

В рамках долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годах, Еврокомиссия предлагает выделить на науку и инновации около 100 миллиардов евро.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, передает Интерфакс-Украина.

«Инвестировать в исследования и инновации – это инвестировать в будущее Европы. Финансирование ЕС уже позволило коллективам разных стран и научных дисциплин работать вместе и делать невероятные открытия, превращая Европу в мирового лидера в сфере исследований и инноваций», – сообщил Катайнен.

Новая программа финансирования науки должна заменить программу Horizon 2020.
наукаеврокомиссия
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2018-06-07 22:35 :53