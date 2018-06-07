Еврокомиссия предлагает выделить на науку в 2021-2027 годах. 100 млрд евро

В рамках долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годах, Еврокомиссия предлагает выделить на науку и инновации около 100 миллиардов евро.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнен, передает Интерфакс-Украина.

«Инвестировать в исследования и инновации – это инвестировать в будущее Европы. Финансирование ЕС уже позволило коллективам разных стран и научных дисциплин работать вместе и делать невероятные открытия, превращая Европу в мирового лидера в сфере исследований и инноваций», – сообщил Катайнен.

Новая программа финансирования науки должна заменить программу Horizon 2020.

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