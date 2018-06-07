Эстония спустя четыре года после закрытия возобновит работу своего посольства в Будапеште

Через четыре года после закрытия эстонского посольства в Будапеште Таллинн возобновит работу своего дипломатического представительства в Венгрии.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Postimees.

В четверг на заседании правительства рассмотрят соответствующий проект постановления, предложенный Министерством иностранных дел.

В июле 2014 года правительство Эстонии решило с 30 сентября закрыть свое посольство в Будапеште. Ранее власти Венгрии решили закрыть посольство своей страны в Таллинне.

1 августа 2016 года Венгрия открыла свое дипломатическое представительство в помещениях Института культуры Венгрии в Таллинне, находящееся в юрисдикции посольства Венгрии в Хельсинки.

К посольству Эстонии в Венгрии в 2014 году были также приписаны Хорватия и Словения.

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