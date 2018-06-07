Елкин показал, как у Путина во время интервью «рычаг заел», – фото

В сети появилась карикатура на Владимира Путина, у которого накануне взял острое интервью журналист австрийского телеканала ORF.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ведущий задал президенту России, который приехал с визитом в Вену, ряд неудобных вопросов, в том числе об аннексии Крыма, катастрофы рейса MH17 на Донбассе, в чем официально обвинили Россию, оппозиционера Алексея Навального.

Карикатурист DW Сергей Елкин пошутил, как могло закончиться такое интервью для журналиста.

В интервью Путин заявил, что Россию интересует не только отказ Украины от возможного вступления в НАТО – это «одна из проблем, но не единственная». Аннексию Крыма с российскими военными и непризнанным референдумом он назвал демократией и добавил, что «нет таких условий и быть не может», чтобы Крым вернули Украине.

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