Два заместителя Данилюка тоже уходят в отставку

Министерство финансов Украины. Фото: lb.ua

Заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.

Об этом рассказали источники в правительстве, передает Интерфакс Украина.

Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управления европейской интеграции.

Марченко был назначен заместителем министра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов, промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

В случае их увольнения, в Минфине останутся первый заместитель Оксана Маркарова (с марта 2015 года занимала должность заместителя министра – руководителя аппарата, а теперь будет и.о. министра), а также госсекретарь Евгений Капинус и заместитель министра Андрей Градиль.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.