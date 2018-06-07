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четверг, 7 июня, 2018, 9:21 Общество
Друг режиссера Леонида Кантера рассказал подробности его самоубийства

Известный волонтер и друг умершего Леонида Кантера Мирослав Гай рассказал подробности его самоубийства.

По его словам, он видел тело.

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«Теперь картина прояснилась. Ленька Кантер свел счеты с жизнью. Он выстрелил в себя из автомата АКС74. Перед последним шагом Леня оставил письма, в которых четко написал, что и как надо сделать после, а также разъяснения своего решения», – говорится в сообщении Гая в Facebook.

Кроме этого, по словам друга, было записаны видеообращение к родным и видео самого самоубийства, которое сейчас в полиции. «Родственники, по понятным причинам, запрещают кому-либо распространять или публиковать это видео. Считайте это их официальным заявлением», – добавил Гай.

Волонтер рассказал, что возле тела Кантера был найден автомат, пара магазинов с патронами и пара гранат РГД-5. Они, предполагает друг, были привезены Кантером из ДАП, где он был во время съемок фильма.

Напомним, 4 июня известный украинский режиссер Леонид Кантер наложил на себя руки. Перед самоубийством он оставил несколько записок, в которых пояснил мотивы этого шага.

В 2003 году Кантер основал киностудию «Lizard Films», которая сняла около 50 коротометражок. Среди них документальная лента о Донецком аэропорте.

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Мирослав ГайЛеонид Кантер
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2018-06-07 11:10 :42