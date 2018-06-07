Дело об убийстве Бузины вынесут на суд присяжных

Дело об убийстве публициста Олеся Бузины суд будет рассматривать с участием присяжных.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
«07.06.2018 в Шевченковском суде города Киева при участии прокуратуры города Киева состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые подозреваются в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам подготовительного заседания суд назначил рассмотрение обвинительного акта присяжными.
Следующее заседание состоится 15.06.2018.
В прокуратуре напомнили, что Медведько и Полищуку инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и незаконное хранение оружия.
Ведомство добавило, что обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.