Дело об убийстве Бузины вынесут на суд присяжных

Дело об убийстве публициста Олеся Бузины суд будет рассматривать с участием присяжных.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

«07.06.2018 в Шевченковском суде города Киева при участии прокуратуры города Киева состоялось подготовительное заседание по делу по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые подозреваются в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам подготовительного заседания суд назначил рассмотрение обвинительного акта присяжными.

Следующее заседание состоится 15.06.2018.

В прокуратуре напомнили, что Медведько и Полищуку инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и незаконное хранение оружия.

Ведомство добавило, что обвиняемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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