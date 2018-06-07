Дело Бабченко: В ООО «Шмайсер» рассказали о роли Германа на предприятии

Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабчека, не является руководителем ООО «УНСП «Шмайсер».

Об этом сообщила директор ООО «УНСП «Шмайсер» Антонина Капилян, передает «Радио Свобода».

Она отметила, что заявления о том, что подконтрольное ей предприятие является базой для производства оружия или взрывчатки – инсинуации.

По ее словам, Герман является партнером, соучредителем и владельцем 10% предприятия и выполняет совещательные функции, но не руководит обществом.

«Обыски на предприятии происходят регулярно. Мы к этому привыкли. Но правоохранители идут с предприятия с пустыми протоколами», – заявила Капилян.

«Почему происходят обыски? Это возможно «кошмарення» предприятия, возможно это связано с действующими уголовными делами. То есть обыски есть, но претензий к предприятию нет», – добавила она.

Напомним, 29 мая появилась информация, что в Киеве совершено покушение на российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что ему выстрелили в спину в его доме и что он умер в карете скорой по дороге в больницу.

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что вероятной версией убийства Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве российского журналиста.

Международная федерация журналистов (IFJ) напомнила, что Бабченко был «яростным критиком» президента РФ и призвала начать расследование его убийства.

«Еще рано говорить о том, кто стоит за убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, но политические убийства являются одной из тактик, применяемых Россией для дестабилизации Украины», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на заседании Совбеза ООН.

30 мая во время пресс-конференции председателя СБУ Василия Грицака стало известно, что Аркадий Бабченко живой и что инсценировка его убийства была спецоперацией Службы безопасности для выявления заказчиков преступления.

По информации правоохранителей, жизнь журналиста Бабченка российские спецслужбы «оценили» в 40 тысяч долларов.

Также СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика «убийства» и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.

Президент Петр Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семью круглосуточной охраной.

31 мая суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко. Сам подозреваемый назвал заказчика из фонда Путина.

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