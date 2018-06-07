Данилюка не допускали к руководству фискальной и таможенной службами, – эксперт

На самом деле Александр Данилюк был отстранен от управления ГФС и таможенной службой. Любые попытки со стороны Министерства финансов наладить эту вертикаль были напрасными.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Верховная Рада Украины уволила министра финансов Украины Александра Данилюка.

За проект Постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины № 8433 проголосовали 254 избранника.

Финансист Алексей Кущ отметил, что Министерство финансов Украины должно быть всесильным органом, ведь именно этому министерству подчиняется ГФС и таможенная служба.

«Но на самом деле Александр Данилюк был отстранен от управления ГФС и таможенной службой. Любые попытки со стороны Министерства финансов наладить эту вертикаль были напрасными.

Можно вспомнить даже то, как эта вертикаль работала во времена Януковича. Это была всесильная вертикаль, решения которой ретранслировались в секундах от центра к регионам. А сегодня эта вертикаль была практически выведена из подчинения министра финансов», – отметил эксперт.

Следовательно, объясняет гость программы, основная задача Данилюка – работа с международными кредиторами и МВФ.

«И как только Данилюк выходил за пределы этой зоны ответственности, он сразу попадал на красные флажки и входил в конфликты интересов, которые он пытался определенным образом уладить», – добавил Алексей Кущ.

В то же время финансовый эксперт отметил, что на должности министра финансов Украины Александр Данилюк не провел никаких важных реформ Минфина.

«Если говорить о бюджетном процессе и о том, что бюджеты подаются вовремя, то да, действительно нет вопроса относительно своевременного представления. Но что касается качества наполнения бюджетов, то здесь есть огромные вопросы. Поэтому, к сожалению, при Данилюке наша бюджетная система и ресурсы, которые аккумулируются в экономике, они не работали на развитие реального сектора экономики», – подчеркнул Алексей Кущ.

Напомним, 6 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду Украины относительно увольнения министра финансов Украины Александра Данилюка.

Ранее во время заседания КМУ Александр Данилюк и Владимир Гройсман разругались из-за назначения заместителя в Минфине: в ответ на требование Данилюка Гройсман сказал, что это вопрос времени.

Позже Александр Данилюк написал письмо в G7, в котором описал конфликт с премьер-министром, а также пожаловался на давление со стороны Президента Украины и главы правительства.

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