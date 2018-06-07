Данилюк никогда не был украинским человеком, – Нина Южанина

Александр Данилюк всегда консультировал исключительно компании с иностранными инвестициями. Сомнительно, чтобы он чувствовал, что нужно бизнесу в Украине или вообще понимал, что такое украинская экономика.

Об этом во время своего общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады заявила председатель бюджетного комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Даже сейчас с трибуны Верховной Рады Александр Данилюк ни слова не сказал, которое бы подчеркивало, что его действия – это попытки что-то изменить. В нашей стране многое нужно менять, но надо это делать, а не говорить. Где-то договариваться, где-то менять процедуры или же совсем исключать определенные статьи из бюджетной росписи. Но надо об этом говорить, а не делать это «из-под тишка», считая себя реформатором», – убеждена Нина Южанина.

Кроме этого она отметила, что все понимают, что система будет сопротивляться изменениям, поэтому над этими вопросами нужно долго и планомерно работать.

«Таких действий в правительстве много началось. Мы же знаем, что сейчас существует поддержка отдельных отраслей. Там тоже нужно разбираться, чтобы не было злоупотреблений. Поэтому я считаю, что Данилюк вполне заслужил, чтобы его отправили в отставку», – заявила нардеп.

Также она ответила на вопрос, есть ли сейчас кандидатуры нового министра финансов и определилась по этому вопросу фракция «Блока Петра Порошенко».

«Не знаю, мы эту тему вообще не обсуждали до сегодняшнего голосования. На фракции этот вопрос даже не поднимался», – ответила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Кроме этого она отметила, что не очень давно знает Александра Данилюка, но исходя из истории его прошлого, она уверена, что он «никогда не был украинским человеком».

«Он всегда консультировал именно компании с иностранными инвестициями. Я не знаю, чувствовал ли он, что нужно бизнесу в Украине, и вообще, что такое украинская экономика. Мне кажется,что у него ни опыта, ни уважения к этой стране не хватало», – заявила парламентарий.

Напомним, Верховная Рада постановила освободить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

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