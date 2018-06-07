Безвиз с Великобританией: с 2017 года Украина получила шесть отказов

С 2017 года Лондон шесть раз отказывал Киеву в переговорах об изменении действия визового режима или проблемы с выдачей виз.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Посольство Украины подтвердило, что все время получает отказы. Только в течение 2017 года МВД Британии четыре раза отклоняло предложения, относительно изменения визового режима с Украиной.

«В 2018 году посольство дважды предлагало провести консультации, в том числе относительно задержек в выдаче виз, необоснованных отказов, возможности обжалования решений, возмещения расходов и тому подобное. Все ответы британской стороны были отрицательными», – говорится в статье.

Отмечается, что бывшая глава британского МВД Эмбер Радд в свое время признала личный отказ вести с Украиной переговоры об отмене виз даже для владельцев дипломатических паспортов: «Здесь есть измерение миграционной угрозы и угрозы национальной безопасности».

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