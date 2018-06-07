Beth Hart, американская богиня блюз-рока, даст концерт в Киеве

6 декабря в Октябрьском дворце состоится концерт Бет Харт (Beth Hart) – великой американской певицы и автора песен, номинированной на престижные премии Grammy и Blues Music Award. Ее называют новой королевой блюза и часто сравнивают с великой Дженис Джоплин, роль которой она с успехом исполняла в знаменитом бродвейском мюзикле «Love, Janis». Это единственный украинский концерт Бет Харт и ее группы в мировом туре, который проходит с огромным успехом – солд-ауты в Лондоне и Торонто, аншлаги на концертах, восторженные отзывы прессы.

Начало звездного пути Бет Харт начался в Лос-Анжелесе с участием в 1993 году в популярном телешоу «Star Search», в котором она получила титул лучшей вокалистки и обратила на себя внимание многомиллионного американского зрителя. После этого было множество альбомов, включая мультиплатиновые, успешные выступления по Америке и всему миру.

В багаже Бет Харт два сильнейших альбома с Joe Bonamassa, сотрудничество со Слэшем из «Guns N ‘Roses», Нилом Шоном из «Journey», совместные выступления с Тадж Махалом, Джеффом Беком и даже – с легендарным конструктором электрогитары, виртуозом Лесом Полом. Ярким событием для Бет стала работа над альбомом «Bananas» группы «Deep Purple», на которой, впервые в истории коллектива, Ян Гиллан позволил звучать еще одному голосу, кроме своего собственного.

За этим успехом – очень непростая судьба, взлеты и падения. Ей пришлось страдать, бороться за жизнь, познать громкую славу и разочарование. Она справилась со всеми проблемами, а о своих чувствах и переживаниях рассказала в своих страстных песнях.

«У Бет Харт такой настойчивый и сильный блюз-роковый голос, что он может просто прибить вас к стенам», – писала The Times.

У Бет Харт действительно уникальный голос с удивительным тембром и огромным вокальным диапазоном, и он виртуозно им владеет. Ее фирменные жанры – рок, блюз, соул и джаз. Она может петь и как оторванная рокерша, и как искусная соул-исполнительница, она постоянно импровизирует, в зависимости от настроения зала. Ее песни – проникновенные до дрожи, ее искренняя манера исполнения – впечатляет и удивляет.

«Но все – и критика, и публика, считают главными достижениями Бет Харт ее живые выступления, каждый из которых становится неповторимым и незабываемым. Певица буквально проживает каждую песню, искренне и страстно! Именно это ждет ее поклонников на концерте в Киеве», – обещают организаторы Grand Prix Concert Agency.

Концерт состоится: 6 декабря 2018 г. в МЦКИ (Октябрьский дворец), Киев, Алея Героев Небесной Сотни, 1. Начало: 19:00

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