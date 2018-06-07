Белорусских чиновников задержали за взятки

В Беларуси нескольких высокопоставленных чиновников задержали за получение крупных взяток.

Об этом заявил глава КГБ республики Валерий Вакульчик, сообщает белорусское издание «Белта».

По словам главы спецслужбы Вакульчик, уже установлены многочисленные факты взяток на десятки тысяч долларов.

«Пока то, что доказано: за год около $140 тысяч. Но эта цифра однозначно будет расти», – сказал он.

Подробности глава КГБ пообещал обнародовать в течение 10 дней – максимум двух недель. На этот момент известно, что были задержаны несколько высокопоставленных чиновников.

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