Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса избирать президента

Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает ввести временный мораторий на участие жителей Донбасса в выборах Верховной Рады и Президента после деоккупации этих территорий.

Об этом говорится в стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса, передает «Украинская правда».

«Восстанавливается участие граждан, проживающих на ранее оккупированных территориях в выборах центральных органов власти Украины, но не ранее, чем через 3-5 лет», – говорится в одном из пунктов программы.

Аваков подчеркивает, что выборы можно проводить исключительно на демилитаризованной территории. Они не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов.

Поспешное проведение выборов может способствовать усилению и восстановлению конфликта с новой силой, подчеркивает министр.

«Наиболее адекватный временной промежуток между прекращением огня и проведением выборов – 3 года после прекращения огня. Если выборы проводятся раньше, чем через 2 года после прекращения огня в случае молодых демократий, и менее, чем через 1 год – в случае развитых демократий, это приводит к возобновлению вооруженного противостояния», – отмечает Аваков.

По его словам, это время необходимо для обеспечения условии честного и свободного волеизъявления и формирования умеренной местной силы, способной создать противовес радикалам.

Кроме того, требуется время для возвращения на ранее оккупированные территории беженцев и вынужденно перемещенных лиц, поскольку нельзя лишать их права участвовать в выборах.

«Механизм малых шагов», который предлагает Аваков, также предусматривает проведение местных выборов на освобожденных территориях после деоккупации и под наблюдением миротворческой миссии.

«Не важно, кто победит на этих выборах, принципиально важно, чтобы процесс шел в соответствии с украинским законодательством и с обеспечением свободного волеизъявления. Даже если выберут кандидата с откровенно пророссийскими взглядами, в стратегической перспективе по завершению процессов урегулирования конфликтов этот вопрос будет сбалансированное в ближайшие годы», – считает Аваков.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.