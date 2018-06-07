Антирейтинг украинских партий свидетельствует об «усталости» от «старых лиц», – соцопрос

Восемь политических сил попали бы в Верховную Раду Украины, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. В тройке партий, которые получили бы самую высокую поддержку избирателей, – «Батькивщина», БПП «Солидарность» и партия «За життя».

Таковы данные соцопроса, опубликованные изданием L'Europeenne de Bruxelles со ссылкой на международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute), передает «Апостроф».

Наибольшее количество голосов получила бы партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко (16,2%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность »(9,6%), партия «За життя» Вадима Рабиновича (9,1%) и Радикальная партия Олега Ляшко (8,7%). Также шансы попасть в украинский парламент имеют партия «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (8,1%), «Оппозиционный блок» Юрия Бойко (7,6%), Объединение «Самопомич» Андрея Садового (5,3%) и партия «Слуга народа» Владимира Зеленского (5,1%).

Отдельное исследование было проведено для изучения электоральных настроений в восточных областях Украины (Харьковской области и части Донецкой и Луганской областей). Результаты свидетельствуют, что наиболее популярными политиками украинского востока является Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то они бы получили 16,2% и 11,4% соответственно. Среди других политиков наибольшую поддержку получила бы Юлия Тимошенко (8,0%), Петр Порошенко (6,1%) и Анатолий Гриценко (3,7%).

Авторы исследования отмечают, что в этом опросе указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью будут участвовать в президентских выборах.

Социологи отмечают, что исследование антирейтинга украинских политических партий может свидетельствовать об «усталости украинских избирателей от старых политических проектов и желание видеть новые лица в украинской политике». Лидером антирейтинга стал «Оппозиционный блок» (74% опрошенных заявили, что не проголосуют за эту партию), «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (70%) и «Батькивщина» (69%).

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (Бельгия) в период с 14 по 25 мая 2018 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность - 2,2%.

Как бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в это воскресенье? (%, ответы от тех, кто решил участвовать в голосовании)

«Батькивщина» (Юлия Тимошенко) - 16,2%

Блок Петра Порошенко «Солидарность» - 9,6%

«За жизнь» (Вадим Рабинович) - 9,1%

Радикальная партия Олега Ляшко - 8,7%

«Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) - 8,1%

«Оппозиционный блок» (Юрий Бойко) - 7,6%

Объединение «Самопомич» (Андрей Садовой) - 5,3%

«Слуга народа» (Владимир Зеленский) - 5,1%

Объединение правых партий ( ​​«Национальный корпус», «Свобода», «Правый сектор») - 3,0%

Партия Святослава Вакарчука (потенциальная) - 2,2%

Ukrainian union UKROP - 1,6%

Другая партия - 8,4%

Затруднились ответить - 15,1%

Как бы вы проголосовали, если бы выборы Президента Украины проходили в это воскресенье? (%, ответы жителей Харьковской, Донецкой и Луганской областей, которые решили участвовать в голосовании)

Вадим Рабинович - 16,2%

Юрий Бойко - 11,4%

Юлия Тимошенко - 8,0%

Петр Порошенко - 6,1%

Олег Ляшко - 4,0%

Анатолий Гриценко - 3,7%

Владимир Зеленский - 3,1%

Святослав Вакарчук - 1,4%

Другой - 21,4%

Затруднились ответить - 24,7%

Антирейтинг крупнейших украинских партий (утверждение «я никогда не буду голосовать за эту партию»,%, ответы от тех, кто решил участвовать в голосовании)

«Оппозиционный блок» - (Юрий Бойко) – 74%

Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 70%

«Батькивщина» (Юлия Тимошенко) – 69%

Радикальная партия Олега Ляшко – 58%

Объединение «Самопомич» (Андрей Садовой) – 52%

Объединение правых партий (​​«Национальный корпус», «Свобода», «Правый сектор») – 52%

«За життя» (Вадим Рабинович) – 44%

«Гражданская позиция» (Анатолий Гриценко) – 39%

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