Антикоррупционный суд будет создан в течение десяти месяцев, – Березенко

После принятия закона об антикоррупционном суде, вторым важнейшим шагом станет его имплементация. Согласно законодательства, создание органа займет примерно десять месяцев.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал нардеп Сергей Березенко.

«Нынешнее голосование – это победа Украины. Теперь имплементация – самое главное. То, что мы приняли, абсолютно соответствует требованиям МВФ, рекомендациям Венецианской комиссии. Не нам судить, как скоро мы получим транш. В Вашингтоне, во время встречи с представителями фонда, мы узнали, что к Украины было два требования. Важнейшая для парламента – создание антикоррупционного суда. Для нас это скорее не требование МВФ, а желание использовать государственные средства эффективно. Парламент свою работу сделал», – отмечает нардеп.

Второй пункт требований МВФ касался тарифной политики, а поэтому относится к ответственности правительства, отмечает Сергей Березенко.

«Я думаю, что Владимир Гройсман и его команда в переговорном процессе выйдут на конструктивное решение, которое будет выгодным для государства», – комментирует политик.

Кроме того, сегодня парламентарии проголосовали за аудитора НАБУ. Им стал Владимир Василенко.

«На голосовании за аудитора НАБУ я поддержал Владимира Василенко. Это решение мы проговорили во время заседания фракции, хотя у нас не было четкой позиции относительно украинского или американского кандидата. Однако, больше доверия у парламента вызывает первый правозащитник, человек с безупречной репутацией. Мы убеждены, что он будет незаангажированным и принимать разумные решения, руководствуясь законом», – уверен Сергей Березенко.

А вот относительно Антикоррупционного суда, то народный избранник убежден, что он появится не раньше, чем через десять месяцев.

«Есть четкая процедура создания судов в законе о судоустройстве. Антикоррупционный суд будет этому следовать, и если не ошибаюсь, на это нужно десять месяцев», – добавляет политик.

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