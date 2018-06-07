Американский ПЕН-центр требует освобождения Олега Сенцова

Американский ПЕН-центр требует немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Свое письмо он направил президенту РФ Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино, сообщил журналист Сергей Пархоменко, пишет DW.

К России будет приковано особое внимание из-за чемпионат мира по футболу, говорится в документе: «В духе этого глобального мероприятия мы все же призываем вас воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать мощное заявление, освободив Сенцова немедленно и безоговорочно. От этого зависит его жизнь».

Свои подписи под письмом поставили 48 человек, в том числе писатели Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушди, Джонатан Франзен, Маргарет Этвуд, Пол Остер, певица Патти Смит, композитор Стивен Сондхайм и другие.

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