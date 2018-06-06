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среда, 6 июня, 2018, 10:32 Мир
Извержение вулкана в Гватемале: количество жертв продолжает стремительно расти

Вулкан Фуэго в Гватемале проявил очередную активность вечером во вторник. В результате очередного извержения число погибших увеличилось до 75 человек.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий, без вести пропавшими считаются еще 192 человека.

Эксперты предупреждают о еще большую разрушительную силу извержения.

Как сообщал УНИАН, извержение вулкана Фуегопочалося в воскресенье, 3 июня. 3265 человек были эвакуированы, 1711 человек устроены в местах временного размещения, более 1,7 млн человек в той или иной степени пострадали от стихии. Дым и пепел рассеялись в радиусе 10 км от эпицентра.
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2018-06-06 11:22 :57