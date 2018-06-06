Юрий Павленко о свободе слова: Украина – в зоне опасности

Количество нападений на журналистов за последнее время увеличилось, притом количество возбужденных дел и привлеченных к ответственности за нападения и препятствования журналистской деятельности – единицы.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сообщил народный депутат Украины от Оппозиционного блока, член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко.

Напомним, в ежегодном индексе свободы СМИ в мире международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Украина в 2018 году заняла 101 место среди 180 стран мира.

Гость программы в День журналиста подчеркнул, что свободу слова следует беречь, ведь за ее потерей идут репрессии и миллионные жертвы.

«К сожалению, такой опыт в нашей стране уже был, и мы должны максимально защищать и оберегать и свободу слова, и возможность безопасной, качественной работы журналиста. К сожалению, Украина находится в зоне опасности и с точки зрения свободы слова, и с точки зрения безопасности работы журналиста», – заявил Юрий Павленко.

Гость программы отметил, что в 2017-2018 гг. количество нападений на журналистов увеличилось, притом количество возбужденных дел и привлеченных к ответственности за нападения и препятствования журналистской деятельности – единицы.

Политик считает, что 101 место Украины в рейтинге свободы слова – это очень низко для страны с таким потенциалом и традициями.

«Ряд других организаций внесли Украину в новые рейтинги, в которых мы никогда не были, где, в частности, журналистов держат под стражей. Количество физических нападений и физического препятствования работе журналистов, к сожалению, увеличивается», – заявил Юрий Павленко.

Гость программы подчеркнул, что сейчас есть серьезный вызов – война, которая должна влиять на журналистские стандарты, но не с точки зрения ограничений и запретов: «Надо быть более качественными, убедительными в том, как мы освещаем событие».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.