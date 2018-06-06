Исследователи разработали вакцину, которая защищает от 30% штаммов ВИЧ

Американские вирусологи из Национального института изучения аллергии и инфекций в Бетесде, создали вакцину против трети известных штаммов вируса. Ученые считают, что вскоре смогут улучшить этот результат.

Исследование опубликовали в журнале Nature Medicine, – сообщает Громадское.

Исследователи изучали структуру антител N123-VRC34, которые синтезировала иммунная система зараженного ВИЧ человека. Эти антитела позволяют частично противостоять ВИЧ.

Ученые пытались понять, за какие части вируса цепляются эти антитела и как можно заставить организм человека воспроизвести их без непосредственного контакта с вирусом.

Они обнаружили, что антитело цепляется не за оболочку вируса, а за белок gp41, который «склеивает» мембрану клетки с ВИЧ и позволяет вирусной РНК проникнуть внутрь нее. Эта способность вируса позволяет ему перестраивать работу клетки так, что бы она начала создавать его копии.

На основе исследования ученые разработали лекарства, которые блокируют возможность ВИЧ заражать клетки, а следовательно размножаться. Во время испытаний новой вакцины на лабораторных животных выяснилось, что после вакцинации они оказались невосприимчивыми к 70 из 208 штаммов ВИЧ.

Вирусологи продолжают модифицировать структуру белков, надеясь повысить эффективность прививки, и ищут новые антитела, которые взаимодействуют с gp41. Клинические испытания первой версии вакцины запланированы на вторую половину 2019-го года.

Ранее в ООН сообщили, что ВИЧ-инфекция является главной причиной смерти женщин 30-49 лет.

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