ВР продолжит рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде

Верховная Рада 6 июня продолжит рассмотрение поправок к президентскому законопроекту об антикоррупционном суде.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованном на сайте парламента.

Депутатам осталось рассмотреть 271 поправку к проекту закона №7440 «О Высшем антикоррупционном суде». В общем при его подготовке ко второму чтению депутаты подали к нему 1927 поправок.

Ранее Председатель ВР Андрей Парубий заявил, что консультации относительно окончательного варианта положений законопроекта о ВАС о решающей роли общественного совета международных экспертов при отборе судей еще продолжаются. Вместе с тем он прогнозировал, что парламент сможет принять закон 7 июня.

Акцентируя важность документа, 4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если парламент не примет окончательного решения о создании антикоррупционного суда. Принятие соответствующего закона является одним из требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.

В первом чтении ВР приняла президентский законопроект № 7440 «О Высшем антикоррупционный суд» 1 марта. Одновременно в МВФ, Всемирному банку и ЕС заявили, что законопроект нарушает обязательства Украины и не отвечает требованиям Венецианской комиссии.

Во второй половине дня 6 июня народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

В частности, участие в заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности планирует принять министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который будет докладывать относительно правительственных законопроектов – №7286 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» и №8327 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности».

В то же время Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции собирается заслушать пятерых кандидатов, которые подали документы на конкурс на представителя в члены комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности НАБУ. Предыдущее заседание комитета по этому же вопросу, запланированное на 23 мая, не состоялось из-за отсутствия кворума.

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