Власти Ровенщины просит Минобороны ускорить передачу Таракановского форта общине

Председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко обратился в Министерство обороны с просьбой ускорить передачу Таракановского форта с прилегающей территорией в совместную собственность громад области.
Об этом собкору IA ZIK сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.
Сейчас это сооружение, как отмечает пресс-служба Ровенской ОГА, находится в аварийном состоянии, продолжает разрушаться и приходить в упадок. Это довольно опасно, ведь форт посещает много людей. Часто они травмируются. А в мае этого года здесь погиб человек.
«Такой случай произошел из-за того, что Таракановский форт не имеет надлежащего обслуживания и охраны объекта. Само сооружение несет реальную опасность для местных жителей и туристов. Мы неоднократно обращались в Министерство обороны о передаче целостного комплекса вместе с прилегающими 64 га в собственность территориальных общин области. Однако, дело на сегодня не решено», – цитирует пресс-служба Ровенской ОГА главы области Алексея Муляренка.
Как мы уже сообщали, 30 мая, на Ровенщине в Таракановском форте вытащили тело мужчины из 15-метрового колодца.
Таракановский форт был построен перед Первой мировой войной. В настоящее время объект не используется. В нем бывают неорганизованные экскурсии. Областная власть Ровенщины планирует создать на базе форта туристический объект.