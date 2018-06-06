Власть ведет игру о назначении аудитора НАБУ, – Виктор Чумак

Кандидатура американца Томаса Файерстоуна на должность аудитора НАБУ была бы более устойчивой к внутренним воздействиям. Но я почему-то уверен, что завтра парламент проголосует за Василенко, ведь он удобнее для власти.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Виктор Чумак в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Напомним, сегодня антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту две кандидатуры на должность аудитора НАБУ. Речь идет о партнере компании Baker & McKenzie, гражданина США Томаса Файерстоуна и доктора юридических наук Владимира Василенко.

Виктор Чумак уверен, что завтра в Верховной Раде состоится голосование и по Антикоррупционному суду, и по увольнению министра финансов Данилюка, и по аудитору НАБУ. Ведь следующая неделя парламента – не пленарная, а дальше уже лето.

Что же до назначения аудитора НАБУ, то депутат убежден, что власть ведет игру, мол, мы хотим самых порядочных людей.

«В отношении Владимира Василенко у меня нет никаких претензий, и я знаю его четкую принципиальную позицию. Он работал послом в ООН, и в МИД и в Международном уголовном суде. Поэтому он имеет хороший бэкграунд, впрочем слабое звено в том, что его сын является членом ВККС», – подчеркнул Чумак.

Именно поэтому депутат считает, что на должности аудитора НАБУ должен быть иностранец, так как на него фактически не имеет воздействиям ни Президент, ни ГПУ, СБУ и другие.

«Кандидатура Томаса Файерстоуна была бы более устойчивой к внутренним воздействиям, но я почему-то уверен, что завтра парламент проголосует за Василенко. После этого мы увидим, как Президент на место третьего аудитора НАБУ назначит наиболее независимого и известного иностранца-антикоррупционера, поскольку двух других аудиторов власть уже может контролировать», – подчеркнул Виктор Чумак.

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