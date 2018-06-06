Власть Нидерландов не считает Украину ответственной за катастрофу MH17

Власть Нидерландов не стала притягивать Украину к ответу за крушение лайнера MH17 Малайзийских авиалиний, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок, передает «Радио Свобода».

В письме в палату представителей страны министр отметил, что пока нет убедительных доказательств, что правительство Украины сделало недостаточно для предотвращения катастрофы. Вопрос о возможной причастности Киева к трагедии на парламентских дебатах задали депутаты нескольких партий парламента Нидерландов. Речь шла о том, что украинская власть не закрыла воздушное пространство над Донбассом из-за боевых действий в зоне конфликта.

В правительстве Нидерландов отказались инициировать отдельное расследование роли Украины в крушении лайнера до тех пор, пока Международная следственная группа не предоставит сведения, которые можно будет использовать в суде.

По словам главы МИД Нидерландов, сотрудничество с Киевом в расследовании катастрофы MH17 крайне важно и приносит результаты.

В конце мая Совместная следственная группа (JIT) объявила, что «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года с помощью установки «Бук», приписанной к 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. Bellingcat вскоре опубликовала расследование, в котором говорилось, что к транспортировке «Бука» на Донбасс предположительно причастен офицер ГРУ Олег Иванников.

Россия неоднократно отрицала причастность к катастрофе «Боинга» MH17, в результате которой погибли 298 человек, главным образом граждане Нидерландов.

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