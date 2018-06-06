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среда, 6 июня, 2018, 20:31 События
Версия о поджоге травы в зоне отчуждения не подтвердилась, – ГСЧС

Версия об умышленном поджоге сухой травы в Чернобыльской зоне не подтвердилась.

Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Не подтвердилась. Пока нет», – сказал Чечеткин изданию "Интерфакс-Украина" и добавил, что расследованием этого пожара занимается Национальная полиция.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения во вторник, 5 июня, загорелась сухая трава, после чего огонь перекинулся на лесной массив.

 
пожарЧернобыльская зонаДСЧС
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2018-06-06 21:26 :59