В Украине провели исследование, как современные коммуникации влияют на отпуск

В современном мире довольно просто связываться с другими людьми. И человек доступен для общения благодаря современным онлайн-инструментам коммуникации и гаджетам (смартфонам, планшетам, различным месенджерам, электронной почте) не только родным и друзьям, но и работодателю и коллегам практически 24/7. Это удобно для быстрого решения рабочих вопросов, но иногда отнимает личное время сотрудников, в том числе в период отпуска.

Как показало исследование HeadHunter Украина, 40% опрошенных остаются доступны руководству и коллегам для решения рабочих вопросов во время отпуска, – пишет Львовский областной центр занятости в Фейсбуке.

15% остаются для коммуникации, если отпуск проходит в Украине, 12% – на связи для руководства, 7% – не берут паузу в общении с клиентами на протяжении отдыха. 17% иногда на связи, иногда – нет. И только 12% отмечают, что на период отпуска перестают быть на связи для любого из рабочих вопросов. Перестают проверять рабочую почту на период отпуска 43% опрошенных. 31% обычно проверяют mail несколько раз в течение отпуска, а 24% делают это ежедневно во время отдыха.

Некоторым приходится не только оставаться на связи, а и удаленно решать рабочие вопросы. Для этого почти треть респондентов берут с собой в отпуск личные ноутбуки/планшеты. И 8% берут свою рабочую технику. Правда, порой достаточно и смартфона, чтобы решать рабочие вопросы, респонденты как раз-таки отмечали среди вариантов «Другое». При этом предпочитают разделять работу и отдых, оставляя ноутбуки/планшеты, а с ними и рабочие вопросы на работе, 56% респондентов.

Несмотря на то, что отпуск предполагает отдых от работы, немало участников опроса отметили, что оказываются в ситуации удаленной работы на время отдыха – пусть непостоянной и время эпизодической, но работы. Рабочие процессы и онлайн-среда: лайки, репосты, дружба с коллегами.

Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в апреле 2018 года. В опросе приняло участие 704 респондента из разных регионов Украины.

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