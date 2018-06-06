В Украине отменят 10% надбавку на медизделия

На совещании под председательством первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова отмена надбавки была признана целесообразной.

Об этом сообщает 1NEWS со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

«Европейская Бизнес Ассоциация рада сообщить про важный шаг вперед в решении вопроса об отмене 10% надбавки на медицинские изделия, которые приобретаются за счет средств государственного и местных бюджетов. Отмена надбавки даст возможность производителям высококачественного медицинского оборудования участвовать в государственных закупках», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам совместного совещания под председательством первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова, с участием представителей государственных органов и экспертов Комитета по охране здоровья Ассоциации, было решено, что отмена 10% предельной снабженческо-сбытовой надбавки на медицинские изделия, которые полностью или частично закупаются за государственные и местные средства, является целесообразной.

В ассоциации считают, что такая надбавка способствует тенизации бизнеса и не дает возможности компаниям, которые прозрачно работают на украинском рынке, участвовать в государственных закупках через экономическую невыгодность такого процесса. Незадолго до встречи эксперты Комитета Ассоциации предоставили к сведению государственных органов экономические обоснования, доказывающие необходимость отмены 10% надбавки. Такая надбавка отсутствует в законодательстве ЕС, отмечают в Ассоциации.

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