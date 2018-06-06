среда, 6 июня, 2018, 10:45 Регионы
В Ровно высадят сакуры, подаренные посольством Японии
Торжественная церемония высадки сакур, подаренных посольством Японии в Украине, запланирована на завтра в Ровно.
Об этом собкору ИA ZIK сообщили в пресс-службе Ровенского городского совета.
Сакуры будут высаживать возле облмуздрамтеатра.
Справка ИA ZIK.
Ровно стало одним из 20 городов Украины, в которых посольство Японии начало кампанию по высадке сакур.
Кампания посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между Японией и Украиной.
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