В России подтвердили «нормандскую» встречу глав МИД в Берлине

Встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) запланирована на 11 июня в Берлине.

Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

«Да, встреча планируется 11 июня», – сказал он.

По словам Карасина, закрытых тем на встрече глав МИД нет, все вопросы будут обсуждаться.

«Все темы будут обсуждать», – отметил Карасин, отвечая на вопрос, будет ли затрагиваться тема миссии ООН на Донбассе.

«Все темы, которые на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан», – добавил он.

Ранее встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» в Берлине 11 июня анонсировал министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины существует с июня 2014 года. Тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые провели встречу в таком формате. Последний раз главы дипломатических ведомств четырех стран встречались в этом формате год назад, в феврале 2017 года в Мюнхене.

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