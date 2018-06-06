В Париже проведут акцию в поддержку Сущенко

В Париже в пятницу, 8 июня, пройдет акция протеста из-за приговора незаконно осужденному в Москве собственному корреспонденту Укринформ Романа Сущенко.

Об этом сообщается на странице акции в Facebook.

«Призыв к протесту в пятницу, 8 июня, в Париже... Свободу Роману Сущенко! Обвинен в «шпионаже», без всяких доказательств. «Нет» несправедливым арестам, которые также нарушают права человека!» – говорится в анонсе мероприятия.

Акция начнется в 17:30 по киевскому времени возле Стены Мира на площади Жоффра (Place Joffre). Организатором мероприятия выступает Союз украинцев во Франции.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко противоправно задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Ему предъявили обвинения в «шпионаже».

4 июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам заключения с содержанием в колонии строгого режима.

Ранее с требованиями к российской власти освободить Сущенко выступили Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ – EFJ) и ОБСЕ.

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