В оккупированном Крыму стартовали российские военные учения

Во вторник в оккупированном Россией Крыму стартовали учения российских военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота.

Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

В учениях принимают участие около 6 тысяч военнослужащих и задействовано около ста самолетов и вертолетов.

Маневры продлятся до 8 июня.

К учениям привлечены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, системы ПВО С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

«По замыслу учений, корабли и самолеты условного противника планировали уничтожить стратегически важные объекты на территории Крыма», – говорится в сообщении.

Так, 6 июля комплексы «Бал» и «Бастион» нанесли огневой удар по кораблям условного противника».

20 марта вооруженные силы РФ проводили широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму и в двух сепаратистских регионах Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

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