В Одесском зоопарке под открытым небом откроют «книжную зону»

В субботу, 9 июня, в 11:00 часов дня в Одесском зоопарке состоится открытие книжной зоны «Место, где оживают сказки».

Об этом сообщает пресс-служба Одесского зоопарка.

Гостей мероприятия ждет насыщенная игровая программа, где каждый найдет занятие по душе. Самые активные ребята смогут принять участие в подвижных играх и конкурсах в компании аниматоров.

Для тех, кто любит творчество, организаторы праздника предложат интересные мастер-классы.

Родители смогут отдохнуть в гамаках, ознакомиться с представленной литературой, а дети – найти среди книг свои любимые сказки.

В завершение праздника гостей пригласят на показательные кормления экзотических животных.

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