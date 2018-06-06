В Нацбанке назвали краткосрочные риски для курса гривни

Краткосрочными рисками для курса гривни на сегодня будет изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по государственному долгу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Национального банка Дмитрий Сологуб.

«Если посмотреть на динамику курса гривни и сравнить с другими странами, то в этом году гривня была одной из самых сильных валют. Объяснение простое. Мы видим хорошие условия торговли для Украины», – отметил Сологуб.

В то же время, по его словам, Украине все равно нужна «подушка безопасности» в виде программы МВФ, которая увеличивает резервы, снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли.

«Если говорить о рисках, а не оценивать их вероятность, то наиболее значительные – это изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по госдолгу», – подчеркнул Сологуб. Он также добавил, что на сегодня даже без денег МВФ страна постепенно справляется с погашением долгов.

«В принципе, для этих целей хватит резервов. Но надо понимать, что отсутствие программы МВФ и другой помощи негативно влияет на экономические ожидания, в том числе привлекательность Украины в глазах иностранных инвесторов. И не то, чтобы это влияло на экономические показатели уже завтра, это, скорее, последствия на среднесрочную перспективу», – отметил он.

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