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среда, 6 июня, 2018, 13:00 Киев
В Киеве на три дня ограничат движение транспорта
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

6, 7 и 8 июня с 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Василия Порика на участке от дома № 7 до ул. Правды будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает «Киевавтодор».

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
транспортдорогиКиевремонт
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2018-06-06 15:08 :45