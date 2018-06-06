В Киеве на три дня ограничат движение транспорта

Фото: УНИАН

6, 7 и 8 июня с 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Василия Порика на участке от дома № 7 до ул. Правды будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает «Киевавтодор».

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.