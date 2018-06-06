В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожара

В Чернобыльской зоне по состоянию на утро 6 июня наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«По состоянию на 06:00, по данным авиаразведки, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га. К тушению пожара привлечено 35 ед. тех. и 150 чел., из них от ГСЧС 22 ед. тех. и 130 чел.», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что авиацией ГСЧС с начала работ совершено 27 сбросов воды (114 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 10 сбросов (80 тонн), вертолетом Ми-8 – 17 сбросов (34 тонны).

Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи.

Как отметили в ГСЧС, радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:

- в городе Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень – до 30 мкР/ч).

- в городе Чернобыле радиационный фон составляет 22,45 мкР/ч (безопасный уровень – до 50 мкР/ч).

- на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР/ч (безопасный уровень – до 140 мкР/ч).

Как сообщалось, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

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