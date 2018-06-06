среда, 6 июня, 2018, 16:25 Мир
В Беларуси рассматривают введение уголовной ответственности за распространение фейков
Белорусские власти раздумывают над введением в стране криминальной и «очень большой материальной ответственности» за распространение в Интернете недостоверной информации.
Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк, сообщает «Медуза».
«Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого потом немалые последствия», – сказал Конюк перед награждением победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры.
За клевету, напомнил глава Генпрокуратуры Белоруссии, предусмотрена уголовная и административная ответственность.
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