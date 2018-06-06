В Беларуси рассматривают введение уголовной ответственности за распространение фейков

Белорусские власти раздумывают над введением в стране криминальной и «очень большой материальной ответственности» за распространение в Интернете недостоверной информации.

Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк, сообщает «Медуза».

«Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого потом немалые последствия», – сказал Конюк перед награждением победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры.

За клевету, напомнил глава Генпрокуратуры Белоруссии, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.