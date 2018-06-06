live
Aнонси
Євген Черняк, бізнесмен у програмі «Hard з Влащенко»
Євген Черняк, бізнесмен у програмі «Hard з Влащенко»
6 июня, среда
Олександра Павленко, адвокат у програмі «Перші Другі» 06.06.2018, о 22:30
Олександра Павленко, адвокат у програмі «Перші Другі» 06.06.2018, о 22:30
6 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
7 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 6 июня, 2018, 16:25 Мир
В Беларуси рассматривают введение уголовной ответственности за распространение фейков

Белорусские власти раздумывают над введением в стране криминальной и «очень большой материальной ответственности» за распространение в Интернете недостоверной информации.

Об этом заявил генеральный прокурор Александр Конюк, сообщает «Медуза».

«Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого потом немалые последствия», – сказал Конюк перед награждением победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры.

За клевету, напомнил глава Генпрокуратуры Белоруссии, предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Беларусьинтернетфейки
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-06 18:47 :17