В Беларусь передали останки солдата, погибшего в Украине в 1941 году – ГНСУ

На выполнение договоренностей Главных пограничных Уполномоченных Украины и Республики Беларусь сегодня на государственной границе между пунктами пропуска «Новые Яриловичи» (Украина) и «Новая Гута» (Республика Беларусь) с участием руководящего состава пограничных ведомств, органов государственной власти и благотворительных организаций Украины и Республики Беларусь представителям Государственного пограничного комитета Республики Беларусь для перезахоронения на родине был передан контейнер с останками пограничника 21-го кавалерийского полка Западного пограничного округа младшего сержанта Морозова Тимофея Андреевича.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Младший сержант Тимофей Морозов – уроженец Беларуси, погиб в бою во время Второй мировой войны в июле-сентябре 1941 года в районе села Копенкуватое на Кировоградщине.

Благотворительной организацией «Поисковый отряд – Зеленая брама», представителями Центрального музея Государственной пограничной службы Украины, специализированным предприятием «Поиск» и общественной организацией «Центр «Юный пограничник» с участием Международного комитета Красного Креста и Национального Общества Красного Креста Украины в течение 2015-2017 годов проведены научно-поисковые экспедиции в урочище «Зеленая брама» возле села Подвысокое Новоархангельского района Кировоградской области.

По результатам проведенной работы поисковиками найдены останки 210 воинов, в том числе пограничников, которые погибли в июле-сентябре 1941 года.

Черкасским научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром МВД Украины осуществлено исследование солдатских медальонов, найденных во время экспедиции, расшифрованы и определены фамилии 11 погибших.

Установлено, что среди погибших найден прах пограничников, уроженцев Беларуси, в частности, младшего сержанта Морозова Тимофея Андреевича, 1919 года рождения и рядового Мильто Владимира Федоровича, 1921 года рождения.

5 августа 2017 года на воинском мемориале возле села Торговица Новоархангельского района Кировоградской области состоялось торжественное перезахоронение 202 погибших воинов, найденных во время научно-поисковых экспедиций, в том числе и солдата Владимира Мильто.

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