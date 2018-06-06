Ученые рассказали о мутации, благодаря которой появились люди

Ученые рассказали о мутации, благодаря которой появились люди. Это открытие сделали американские исследователи-генетики и их бельгийские коллеги, посвятив ему целых две научные статьи в журнале «Cell». Суть его заключается в том, что человека разумным и, в конечном итоге, цивилизованной сделал не труд, как это доказывал в свое время Фридрих Энгельс и другие сторонники подобных теорий, а мутации,

Об этом сообщает Esoreiter.

Благодаря им наш далекий предок, пишут ученые, обзавелся геном NOTCH2NL, что стало причиной резкого увеличения объема мозга, который приобрел в результате уникальную структуру коры больших полушарий, а как следствие всей этой метамарфозы – быстро стал развиваться разум человека.

Международная группа генетиков попутно выяснила, что Матушка-природа якобы пыталась «вразумить» и нынешних обезьян, в крайнем случае, человекоподобных, пытаясь внедрить в них подобный ген в ходе мутаций, однако ничего из этого не вышло. А вот предки людей восприняли данный «подарок» без проблем, кажется, даже с благодарностью. Учитывая это природа даже немного дополнила его, почему последняя версия вышеописанного гена обеспечила человеку просто фантастический рост серого вещества мозга.

Это, мол, и подняло человека в эволюции на столь небывалую высоту, оставив обезьян далеко внизу, и безнадежно там застрявших. И как бы не работали они с тех пор, но без нужного гена – никуда, никаких тебе преобразований в человека.

Благодатный ген NOTCH2NL расположившийся в первой хромосоме ДНК, появился там, пишут ученые, примерно четыре миллиона лет назад. Правда, остается загадкой, почему произошла эта «ошибка в копировании», которая практически моментально превратила наших глупых предков в Гомо сапиенс.

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Напомним, что есть теория, согласно которой, эту генетическую мутацию с нашими предками сделала не природа, а пришельцы из других миров. В этом случае легко объясняются и «ошибка в копировании», и попытки привить тот же ген другим человекоподобным существам – обезьянам, как мы говорим.

Так это или нет, утверждать однозначно все это очень трудно, но вот археологи находят удивительные артефакты, которым 100, а некоторым (отпечаток сандалии) даже 500 миллионов лет. Кто же тогда бродил в обуви, создавал компьютеры, делал удивительные механизмы, если человек разумный, как утверждают сегодня генетики, появился лишь 4 миллиона лет назад?..

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