Тука: Затопление шахт оккупантами достигает неоккупированной территории

Процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно добирается до шахт, расположенных на контролируемой Правительством Украины территории.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Обратите внимание: объем шахтных вод, поступающих в шахту «Золотое» (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час!!!

Источник: facebook.com/george.tuka

Для того, чтобы увеличить мощности водоотведения, Правительством выделено 131 млн грн на закупку оборудования и проведение работ. Дополнительное водоотведение требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 тонн», – сообщил Г.Тука.

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