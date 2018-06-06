Тука рассказал о трех угрозах в случае не выкачивания воды из шахт Донбасса

Если из подтопленных шахт Донбасса не выкачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию почв и отравлению воды.

Об этом в эфире программы «Сейчас» на Громадском рассказал заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой», – рассказал Тука.

Вторая опасность, по словам Туки, это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и соответственно – разрушению инфраструктуры.

«И третий сегмент этого неприятного опасного круга попадания загрязненных шахтных вод. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Попадания этих вод в те реки и озера из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод», – подытожил заместитель министра.

Напомним, прокуратура Донецкой области квалифицировала как экоцид затопления боевиками «ДНР» енакиевской шахты «Юнком», которая расположена на оккупированной территории в поселке Бунге.

1 марта Громадское показало новый документальный фильм «Донбасс Зона отчуждения».

В фильме говорится о том, что более 2,5 млн человек могут стать экологическими беженцами на Донбассе – из-за неконтролируемого затопления шахт регион может превратиться в новую зону отчуждения.

Подтопление шахт грозит Донецку и соседним городам проседанием почвы, загрязнением рек, заражением воды, а следовательно и заболеваниями – это может произойти через 15, 10, а возможно и 5 лет.

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