Тело Леонида Кантера кремировали, прах развеют родственники, – источник

Символическое прощание с режиссером Леонидом Кантером состоится на хуторе Обирок, где Кантер проводил кинофестиваль и где его нашли застреленным. Его тело кремировали, а прах развеют родственники.

Об этом сообщил источник из творческой команды, которая снимала вместе с Кантером его последний фильм «Миф» о Василии Слипаке, передает Укринформ.

«Нам сообщили, что тело Леонида Кантера сегодня уже кремировали. Его прах развеют родственники. Прощание друзей состоится на фестивале в Обирке, по просьбе самого Леонида в его предсмертной записке», – отметили в Госкино.

В то же время там добавили: где и когда развеют прах – неизвестно. Известно только, что, по решению родственников, это произойдет без участия прессы. А символическое прощание, как он написал в своей записке, состоится во время кинофестиваля на хуторе Обирок, что будет проходить с 29 июня по 1 июля.

Тем временем в СМИ появились противоречивые сообщения. Одни из них пишут, что Леонида Кантера похоронят на хуторе Обирок, что на Черниговщине. Другие информируют, что 6 июня в Киеве состоялось прощание с режиссером, провести его в последний путь пришли десятки друзей, родня и близкие люди, и похоронят Кантера на Байковом кладбище.

Сообщается также, что 7 июня в Париже состоится премьера фильма «Миф» про оперного певца Василия Слипака, который погиб в АТО, защищая Украину.

Добавим, 4 июня вечером нашли застреленным 36-летнего украинского режиссера и соучредителя художественного хутора «Обирок» Леонида Кантера со сквозным огнестрельным ранением. Полиция Черниговщины открыла уголовное производство по факту самоубийства. Кантер оставил предсмертную записку.

Леонид Кантер – известный украинский продюсер, режиссер, путешественник и писатель – родился в Киеве 27 июля 1981 года. На первом курсе университета (1998 год) работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины. В 2003 году основал киностудию «Лизард филмс», которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент. Среди самых известных киноработ режиссера – фильм про киборгов Донецкого аэропорта «Добровольцы Божьей четы», а также «Миф».

В 2007 году Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный центр – творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных – фестиваль «Хлеб своими руками» и первый афроетничний фестиваль «Мама Африка».

У режиссера осталось трое маленьких детей.

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