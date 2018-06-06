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среда, 6 июня, 2018, 14:28 События
Сущенко передал из тюрьмы новый рисунок

От незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко 6 июня поступил новый рисунок.

Об этом рассказала его дочь Юлия Сущенко, передает «Укринформ».

«Сегодня получила от отца шестнадцатый рисунок – пейзаж австралийского города Сидней. Можно назвать это символическим подарком коллегам на День журналиста, которые, надеюсь, поддержат его в этот профессиональный праздник», – сказала она.

Малюнок Романа Сущенка – пейзаж австралійського міста Сідней. Фото: ukrinform.ua
Рисунок Романа Сущенко – пейзаж австралийского города Сидней. Фото: ukrinform.ua

На обратной стороне рисунка политзаключенный отметил, что во время создания пейзажа использовал шариковую ручку, чай и карандаш.
политзаключенныеРоман Сущенко
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2018-06-06 15:07 :44