Сущенко передал из тюрьмы новый рисунок

От незаконно осужденного в России журналиста Романа Сущенко 6 июня поступил новый рисунок.

Об этом рассказала его дочь Юлия Сущенко, передает «Укринформ».

«Сегодня получила от отца шестнадцатый рисунок – пейзаж австралийского города Сидней. Можно назвать это символическим подарком коллегам на День журналиста, которые, надеюсь, поддержат его в этот профессиональный праздник», – сказала она.

Рисунок Романа Сущенко – пейзаж австралийского города Сидней. Фото: ukrinform.ua

На обратной стороне рисунка политзаключенный отметил, что во время создания пейзажа использовал шариковую ручку, чай и карандаш.

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