Супрун прокомментировала ситуацию с заявлением Линчевского о раке

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию вокруг скандального отрывка из ответа заместителя Александра Линчевского в Счетной палате 15 мая.

«Это рак! Они все умрут», – эту фразу начали распространять в СМИ после того, как председатель Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец обнародовала полную стенограмму с заседания, пишет «Украинская правда».

На нем обсуждали отчет об эффективности программы лечения за границей тяжелобольных украинцев.

В частности, во время заседания Счетная палата обвинила МИНЗДРАВ в неэффективном использовании государственных средств в этой программе за то, что 25% украинцев, которые лечатся по ней, в конце умирают.

«История с отчетом Счетной палаты по программе «Лечение граждан Украины за рубежом» и Александром Линчевским когда-нибудь войдет в учебники, как прекрасный пример информационной атаки с использованием манипуляций и лжи», – написала Супрун.

По ее словам, считать программу неэффективной из-за того, что тяжелобольные не смогли полностью выздороветь, прожили год, два, пять после операции, неправильно.

«Думаю никто бы не назвал неэффективным использованием средств для шанса на выздоровление больного человека. И так сказал Александр Линчевский, если читать не вырванные из контекста фразы, а полную стенограмму. В частности, чтобы услышать контекст, в котором прозвучал доклад Александра», – отметила Супрун.

Она также утверждает, что получить полную стенограмму от Счетной палаты МИНЗДРАВ так и не смогло.

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