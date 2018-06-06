Супрун: 149 учреждений первичной медицины начинают работу с Национальной службой здоровья

В первой волне реформы 149 медучреждений первичной медицины в 22 областях Украины начинают работу с Национальной службой здоровья. Именно туда первыми «деньги пойдут за пациентом».

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Это заведения первой волны – тех городов, районов и общин, которые хорошо подготовились к переменам. 5 июня Национальная служба здоровья завершила заключать с ними договоры. Все они с июля начнут получать финансирование по новой модели – именно туда первыми деньги пойдут за пациентом. А обслуживают у них всего 8 миллионов украинцев», – отметила министр.

На 149 заведений, с которыми заключены договоры, по словам Супрун, на второе полугодие будет выделено около 1,5 млрд грн. Другие учреждения здравоохранения, как и ранее, будут финансировать через механизм субвенции.

Среди заведений первой волны – все заведения Киева, нескольких областных центров – Винница, Полтава и Черкассы, и больших городов – Кривой Рог и Кременчуг. Полный перечень договоров будет размещен на сайте Национальной службы здоровья в течение 5 дней, заверила она.

«С 1 июля они начнут работать по новым правилам. Впервые семейные врачи, терапевты и педиатры имеют четкий перечень услуг, которые они должны предоставлять, а государство будет оплачивать эти услуги согласно установленного тарифа и корректирующих коэффициентов», – добавила Ульяна Супрун.

В конце июля Национальная служба здоровья объявит следующую волну подписание договоров с заведениями, предоставляющими первичную медицинскую помощь. Для того, чтобы подписать договор с НСЗУ и получать финансирование по новой модели, медучреждения должны стать коммунальными некоммерческими предприятиями, подключиться к электронной системе здравоохранения и подписывать декларации пациентов о выборе врача первичной медицинской помощи. До конца года договоры должны подписать все заведения первички.

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