Суд не отменил арест с имущества детского лагеря «Виктория»

Киевский районный суд Одессы отказался снимать арест с имущества лагеря «Виктория».

Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

Ходатайство об отмене ареста поступило от Департамента образования и науки Одесского городского совета. В нем шла речь о частичной отмене ареста каменных зданий лагеря «Виктория».

«Суд, исследовав ходатайство и выслушав мнение участников, отметил, что указанное имущество сохранило на себе следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступления и признано вещественным доказательством в уголовном производстве, с целью которого и был наложен арест. Поэтому суд пришел к выводу, что заявленное ходатайство удовлетворению не подлежит», – информирует пресс-служба.

Отмечается, что постановление суда обжалованию не подлежит.

Напомним, в ночь на 16 сентября 2017 года в Одессе горел муниципальный детский оздоровительно-спортивный лагерь «Виктория» на улице Дача Ковалевского.

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