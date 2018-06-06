Субсидии способствуют «тенизации» рынка труда, – эксперт

Бестолковая система субсидий способствует тенизации рынка труда. Кабмину надо делать наоборот, чтобы была мотивация показывать официальные доходы.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

«У нас люди скрывают свои истинные доходы. Есть много обращений от работодателей, что люди просят своих работодателей, чтобы те платили им половину зарплаты официально, а половину давали в конверте. Ведь чем выше зарплата работника, тем меньше субсидия», – отметил эксперт.

По его словам, люди быстро сориентировались и поняли, что чем меньше официальные доходы, тем больше получаешь социальной помощи от государства.

«Бестолковая система субсидий способствует тенизации рынка труда. Нам надо делать наоборот, чтобы была мотивация показывать официальные доходы», – отметил Павловский.

Также г-н Павловский отметил, что система субсидий совершенно не способствует энергосбережению. Наоборот, как поставщик, так и потребитель заинтересованы потребить как можно больше энергоресурсов.

«Нет никакого поощрения, если потребляется меньше. Мы идем по замкнутому кругу. Государство должно установить справедливое налогообложение, но взамен она будет ставить справедливую цену. Тогда мы должны говорить о социальной справедливости в общеевропейском понимании.

Я говорю о том, что если справедливое налогообложение, то оно должно быть прогрессивным и зависеть от доходов, как это есть во многих европейских странах. Чем больше вы получаете, тем больше вы отдаете обществу на содержание тех, кто сам себя удержать не может», – убежден гость программы.

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