США ввели санкции против авиакомпании из Украины

США внесли в список антииранских санкций украинскую авиакомпанию «Дарт».

Об этом говорится в сообщении Федерального регистра США, пишет «Экономическая правда».

Согласно сообщению, такая мера применена в связи с тем, что указанный перевозчик сотрудничал с иранской авиакомпанией Caspian Air.

Caspian Air попал под санкции с учетом поддержки Корпуса стражей исламской революции путем перевозки персонала и незаконных материалов, включая оружие из Ирана в Сирию.

Официально санкции будут опубликованы 7 июня 2018 года.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года США уже вводили санкции против украинских авиакомпаний «Дарт» и «Хорс» за сотрудничество с иранскими перевозчиками.

В начале года стало известно, что «Дарт» прекратила выполнение своих авиарейсов из-за низкой загрузки.

Позже украинский авиаперевозчик решил вернуться на рынок под новым брендом.

Авиакомпания «Дарт» существует как чартерный авиаперевозчик с 1997 года. Эксплуатирует самолеты Bombardier Lear Jet 60, Airbus-320 и Boeing 737-300/500.

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