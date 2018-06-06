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среда, 6 июня, 2018, 0:25 Политика
США призвали Украину учесть требования МВФ в законе об Антикоррупционном суде

Вашингтон назвал запланированное голосование в Верховной Раде законопроекта об Антикоррупционном суде важнейшим шагом в преодолении коррупции и призвал полностью учесть требования МВФ в этом вопросе.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Науерт, распространенном во вторник, сообщает Укринформ.

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«Соединенные Штаты призывают правительство Украины провести глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы, которые отражают требования граждан Украины, высказанные во время Революции достоинства: прекращение системной коррупции, быстрый экономический рост и европейское будущее для всех украинцев», – отмечается в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что создание действительно независимого Антикоррупционного суда является важнейшим, немедленным шагом, который может предпринять правительство для удовлетворения этих требований». Это создаст сопротивление коррупции, «которая продолжает угрожать национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию в Украине».

Официальный Вашингтон также высказался в поддержку требований, указанных в программе взаимодействия Украины и МВФ. «Мы согласны с МВФ, что любое законодательство, которое вводит Антикоррупционный суд, должно предусматривать ключевую роль Совета международных экспертов для обеспечения выбора квалифицированных судей», – отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

«Мы призываем украинское правительство обсудить соответствующие законодательные предложения непосредственно с МВФ и принять законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ. Антикоррупционный суд должен выполнять важную функцию от имени народа Украины», – подчеркнули в Госдепартаменте США.
СШААнтикоррупционный судтребования МВФ
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2018-06-06 00:30 :15